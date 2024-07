Mike Flanagan wird ausführender Produzent des nächsten Horrorstreifens der Produktionsfirma Longlegs

Während viele von euch (in Großbritannien und den USA) wahrscheinlich immer noch in Scharen in die Kinos strömen, um sich von Nicolas Cages schaurigem Serienmörder in Oz Perkins' Longlegs erschrecken zu lassen, richtet die Produktionsfirma Neon bereits ihre Aufmerksamkeit auf die Zukunft, indem sie Informationen über ihren nächsten Horror-Auftritt teilt.

Dies wird ein Film sein, der als Shelby Oaks bekannt ist. Der Film unter der Regie von Chris Stuckmann handelt von der Suche einer Frau (Camille Sullivan) nach ihrer lange verschollenen Schwester, die sich schnell in eine völlige Besessenheit verwandelt, als sie entdeckt, dass ihr imaginärer Dämon aus der Kindheit real gewesen sein könnte.

Shelby Oaks wird auch von Netflix-Horror-Guru Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, The Fall of the House of Usher usw.) produziert, und obwohl wir noch keinen Trailer haben, den wir uns ansehen können, haben wir ein Bild des Films, das Sie unten sehen können.