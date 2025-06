Mike Flanagan über seine Dark Tower-Reihe: "Es ist, als würde man einen Öltanker bauen"

Die TV-Adaption von Der Dunkle Turm wurde vor fast drei Jahren angekündigt, und die Fans warten immer noch auf wesentliche Neuigkeiten zu dieser kommenden Serie. Showrunner Mike Flanagan möchte, dass die Leute wissen, dass er die Serie nicht dem Verfall überlässt und konsequent daran gearbeitet hat.

"Es ist nicht so, dass ich es weggelegt hätte. Es ist nur so, dass das Ding so groß ist, es ist, als würde man einen Öltanker bauen", sagte er Comicbook.com. "Wir haben es die ganze Zeit vorangetrieben. Es ist nur, so groß ist es. Es ist ständig in Arbeit, und ihr solltet besser glauben, so oft ihr danach fragen wollt, Stephen King fragt mich mehr danach, und ich werde ihn nicht im Stich lassen."

Der Dunkle Turm erhielt 2017 eine Verfilmung, die jedoch größtenteils schlecht aufgenommen wurde. Die Fantasy-Buchreihe wird von King-Fans geliebt, aber die Bücher selbst können ziemlich schwierig zu adaptieren sein. Insgesamt gibt es acht Bücher, die Flanagan ursprünglich mit fünf Staffeln und zwei Spielfilmen abdecken wollte. Wir sind uns nicht sicher, wie der Plan jetzt aussieht.

Flanagan ist außerhalb des Dunklen Turms nach wie vor ein sehr beschäftigter Mann. DCs Clayface ist im Jahr 2026 auf dem Weg, zusammen mit einem neuen Exorzist-Film. Es gibt auch eine Serienadaption eines anderen King-Werks in Carrie.