Mike Flanagan informiert uns über sein bevorstehendes Exorzist-Reboot

HQ

Horror-Meister Mike Flanagan hat uns in den letzten Jahren auf Netflix eine Menge guter Sachen beschert und es gibt seit einiger Zeit Gerüchte, dass er mit einem Reboot von Der Exorzist in Verbindung gebracht wird. Jetzt hat er einige Gedanken darüber geteilt, was er mit dem Projekt machen möchte und dass es beängstigender sein wird als alles, was er bisher gemacht hat.

Flanagan sagt gegenüber The Hollywood Reporter: "Dies ist eine Gelegenheit, etwas zu tun, von dem ich glaube, dass es es innerhalb des Franchise noch nie gegeben hat - etwas, das das ehrt, was davor war, aber nicht auf Nostalgie aufgebaut ist. Ich sah wirklich nur eine Gelegenheit, den gruseligsten Film zu machen, den ich je gemacht habe. Ich weiß, dass die Erwartungen hoch sind. Niemand ist eingeschüchterter als ich."

Es wird gemunkelt, dass der Film am 13. März 2026 in die Kinos kommen soll.