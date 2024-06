Mike Flanagan führt Regie bei einem neuen Exorzist-Film

HQ

Universal steckte all seine Chips in die Hände von David Gordon Green von Halloween, um eine Trilogie von Exorcist -Filmen für rund 400 Millionen Dollar zu machen. The Exorcist: Believer debütierte jedoch und konnte weder bei Kritikern noch kommerziell beeindrucken, und jetzt scheint der Produktionsriese eine neue Richtung eingeschlagen zu haben.

Der Hollywood Reporter stellt fest, dass Universal die Idee einer Exorcist -Trilogie verworfen und stattdessen Mike Flanagan (bekannt für mehrere Netflix-Horrorwerke wie The Haunting of Hill House und Midnight Mass ) angeheuert hat, um einen neuen Exorcist -Film zu schreiben, zu inszenieren und zu produzieren.

Dies wird keine Fortsetzung von Believer sein, aber es wird trotzdem im selben Universum spielen. Der Film wird gemeinsam mit Blumhouse entwickelt. Flanagan hat in einem kurzen Kommentar zu X bestätigt, dass dies geschehen wird, was bedeutet, dass jetzt alle Augen auf die Details der Handlung, die Besetzung, das Veröffentlichungsfenster und andere aufregende Details gerichtet sind, die zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden.