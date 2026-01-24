Mike Colter spricht über die Rückkehr von Luke Cage: "Ich habe dort noch einige offene Angelegenheiten."

HQ

Man muss kein Genie sein, um eine Richtung zu erkennen, in die Marvel Cinematic Universe eindeutig geht. Die übergeordnete Erzählung hat zwei Hauptfokus, die kosmischen und multiversalen Ereignisse der Filme sowie die kleineren, eher straßennahen Geschichten der Fernsehserie, und gerade in letzterem wird deutlich, dass der Schwerpunkt darauf gelegt wird, die Defenders wieder zu vereinen.

Daredevil ist zurück und in voller Kraft und bald Jessica Jones wird auch während der zweiten Staffel von Daredevil: Born Again zurückkehren. Mit diesen beiden im Hinterkopf fragen sich viele, ob wir auch andere Defenders aus Netflix' früherem Mini-Universum-Comeback sehen werden, darunter Mike Colter als Luke Cage.

Im Podcast Shawn Stockman's On That Note sprach Colter kurz über seine mögliche Zukunft mit Marvel und im MCU, woraufhin er Folgendes sagte.

"Ich habe einige Gespräche geführt und belasse es dabei, bevor ich den Leuten 'nein, nein' sage. Ich dachte tatsächlich, als es zu Ende war, habe ich es geliebt, Luke Cage zu spielen, aber ich liebe es auch einfach zu schauspielern und verschiedene Dinge zu machen. Ich dachte, ich will etwas anderes machen.

"Ich liebe die Fans und ich liebe diese Welt, und so sind jetzt Jahre vergangen, also mache ich jetzt andere Projekte und denke mir: 'Ich habe da noch etwas offenes Geschäft'. Und ich habe mit [Cheo Hodari Coker] darüber gesprochen, er ist der Schöpfer und Showrunner, und jetzt glaube ich, dass ich an dem Punkt bin, an dem ich noch etwas offen habe.

"Daredevil ist zurück. Jessica ist zurück. Wir sind in einer besseren Position, um zu sehen, wie das schneller verwirklicht wird, als wir denken. Also, mal sehen."

Es gibt also auf jeden Fall Hoffnung. Aber würdest du gerne Colter als Cage zurückkehren sehen?