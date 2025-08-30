Mike Colter kehrt Berichten zufolge als Luke Cage im MCU zurück

Luke Cage war eine der weniger beliebten Serien während der Netflix-Ära von Marvel, und die Serie endete abrupt, als Disney die Rechte an seinen Straßenhelden zurückforderte. Seitdem sind mehrere bekannte Gesichter im MCU wieder aufgetaucht. Daredevil war bereits in She-Hulk: Attorney at Law, Echo zu sehen und wird in Daredevil: Born Again mitspielen. Der Punisher begleitete ihn in Born Again und wird auch in Spider-Man: Brand New Day sowie in einem eigenständigen Film zu sehen sein. Jessica Jones wird in der zweiten Staffel von Born Again zurückkehren, obwohl ihre Zukunft darüber hinaus unklar bleibt.

Das hinterlässt zwei große Fragezeichen: Iron Fist, gespielt von Finn Jones, und Luke Cage, gespielt von Mike Colter. Lange Zeit schien ihr Schicksal besiegelt, es gab keinen klaren Weg zurück in das Marvel-Kinouniversum. Doch nun gibt es neue Anzeichen, die auf eine Reunion hindeuten. Anfang des Jahres wurden beide Schauspieler während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Born Again in New York gesichtet. Und laut Brancheninsider Daniel Richtman wird Colter seine Rolle als Luke Cage wieder aufnehmen.

Wenn das stimmt, würde das bedeuten, dass Marvel der vollständigen Wiedervereinigung seines ursprünglichen Netflix-Teams im MCU immer näher kommt - etwas, auf das die Fans gehofft haben, seit die Rechte wieder an Disney übergegangen sind. Die Defenders haben auf Netflix vielleicht nie die Anerkennung erhalten, die sie verdient hätten, aber ihr zweiter Akt im MCU sieht heller aus als je zuvor.

Würdest du Colter gerne als Luke Cage zurückkehren sehen?