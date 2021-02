Miitopia kuschelt am 21. Mai mit der Nintendo Switch

Der Nintendo 3DS wird nicht länger von Nintendo unterstützt, doch in seinen letzten, ruhigeren Jahren hat der Handheld noch eine ganze Menge löblicher Spiele erhalten. Eines davon macht sich nun auf den Weg zur Nintendo Switch. Das skurrile Rollenspiel Miitopia möchte eure Vorliebe für Miis wecken, sobald es am 21. Mai auf dem Hybriden in den Kampf gegen den dunklen Lord zieht. Wir haben diese Woche erfahren, dass es sich dabei um eine unaufwändige Portierung des 3DS-Originals aus dem Jahr 2017 handelt, die nur mit einigen wenigen zusätzlichen Funktionen ausgestattet wurde. Dazu gehören neue Verbündete und noch mehr Anpassungsoptionen.

