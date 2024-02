Miguel O'Hara sollte in Spider-Man: Across the Spider-Verse immer heiß sein

HQ

Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099 mag zwar einer der Hauptbösewichte in Spider-Man: Across the Spider-Verse gewesen sein, aber viele Leute konnten nicht anders, als ihn extrem attraktiv zu finden. Anscheinend war das beabsichtigt.

In einem Interview mit DiscussingFilm sprach der Regisseur des Films, Justin K. Thompson, über die Designphilosophie, die in Miguel O'Hara steckt. "Wir sind mit dem Ziel angetreten, Miguel O'Hara zum Star zu machen. Ich sage manchmal, dass ich mir vorgenommen habe, ihn zur größten Durstfalle in der Animation zu machen, die es je gegeben hat", sagte er.

"Er musste das Alphatier sein. Wenn Peter B. Parker so etwas wie die ultimative Beta wäre... Wir wollten, dass Miguel super groß ist, mit den straffsten Bauchmuskeln, den engsten Dutts und diesem wunderschönen Gesicht mit Augen, die direkt in deine Seele stechen. Miguel sollte nie als Alternative präsentiert werden. Wir wollten, dass er der Typ ist, der hereinkommt und all die anderen Peter Parkers in der Spider Society anführt, die ihre Miete nicht pünktlich bezahlen können. Wir wollten, dass er die Alpha-Position verkörpert. Ich wusste, dass er von bestimmten Fans geschätzt werden würde. Obwohl ich keine Ahnung hatte, dass es so groß werden würde, wie es war, war Miguels Charakterdesign immer beabsichtigt."

Thompson sagte, dass die Reaktion des Internets immer noch überraschend und überwältigend war, selbst mit dem Design, das sie gemacht hatten, um die Leute zum Nachdenken zu verleiten... auf eine bestimmte Art und Weise über Miguel.

Was hältst du von Miguel O'Hara?