Migration-Trailer zeigt, dass es in dem Film nicht darum geht, was du denkst

HQ

Illumination überraschte viele von uns, als sie beschlossen, den ersten Teaser-Trailer für ihren nächsten Film am selben Tag zu veröffentlichen, an dem The Super Mario Bros. Movie uraufgeführt wurde, aber das Video verriet uns nicht besonders viel über die Handlung in Migration. Umso überraschender ist der heutige Trailer.

Das liegt daran, dass es zeigt, dass Migration uns nicht auf ein Abenteuer mitnehmen wird, das eine lustige Interpretation davon zeigt, wie es für Enten ist, in wärmere Teile der Welt zu fliegen, wenn der Winter naht. Es stellt sich heraus, dass die Familie von Kumail Nanjiani und Elizabeth Banks in die falsche Richtung fliegt und daher Teile des Films damit verbringt, zu erkennen, dass New York City ein sehr gefährlicher Ort für gefiederte Kreaturen ist, die noch nie zuvor einen Teich in Neuengland verlassen haben. Nicht, dass es allen Vögeln, die schon eine Weile im "Big Apple" leben, besser geht. Ich schaue dich an, Awkwafinas Taube.

Migration fliegt am 22. Dezember in die Kinos.