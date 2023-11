Migrations neuester Trailer führt uns aus dem Wald und begrüßt uns in New York

HQ

Obwohl wir Anfang des Jahres mit The Super Mario Bros. Movie einen der umsatzstärksten Filme aller Zeiten hatten, hat die Produktionsfirma und der Animationstitan Illumination später in diesem Jahr einen weiteren Film für die Fans auf Lager.

Bekannt als Migration, folgt der Film einer Entenfamilie, die versucht, in die Karibik zu wandern, aber letztendlich festsitzt und Ärger in New York City verursacht. In den Hauptrollen sind unter anderem Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Danny DeVito, Awkwafina, Keegan-Michael Key zu sehen, und er soll je nach Region ab Dezember in die Kinos kommen.

Das ist richtig, der Film hat einen eher ungewöhnlichen Veröffentlichungsplan und wird an verschiedenen Tagen im Dezember in verschiedenen Ländern Premiere feiern, bevor er zwischen Januar und April 2024 nach Brasilien, Japan, Polen, Argentinien, Hongkong, auf die Philippinen und nach Israel kommt, wobei Großbritannien und Irland sogar am 2. Februar 2024 ihre Premiere haben. Den vollständigen Veröffentlichungsplan des Films kannst du dank IMDb hier sehen.

Da Migration möglicherweise in den kommenden Wochen in Ihrer Region debütiert, sehen Sie sich den neuesten Trailer für den Film unten an.