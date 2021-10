Might & Magic X: Legacy wird wieder verkauft

HQ

Als Ubisoft vor vielen Jahren ihren PC-Dienst Uplay startete, hat die Firma den Spielern viele Unannehmlichkeiten aufgezwungen. Viele Jahre später ist die PC-Plattform des französischen Publishers etwas besser aufgestellt, doch dafür mussten alte Mauern zuerst wieder eingerissen werden. Durch die Abschaltung obsoleter Dienste hat das Unternehmen einige eigene Spiele kaputt gemacht und leider waren nicht alle beliebt genug, um weitere Investitionen des Entwicklers zu rechtfertigen. Der Dungeon Crawler Might & Magic X: Legacy beispielsweise wurde im Juni aus dem Verkauf genommen, weil viele Kernfunktionen längst nicht mehr unterstützt wurden.

Diese Woche hat Ubisoft eingesehen, dass sie ihren Spielern keinen guten Dienst erweisen, wenn sie ihnen ihre alten Spiele wegnehmen. Deshalb wurde sichergestellt, dass dieser alte Titel aus dem Jahr 2014 fit genug ist, um wieder in den Handel zu gelangen. Als kleine Entschädigung wurde das Add-On "The Falcon & The Unicorn", das neue Quests und Feinde in zwei zusätzlichen Dungeons bereitstellt, ins Basisspiel integriert. Ihr zahlt trotzdem noch immer 30 Euro für den Spaß, über den wir euch in unserer Kritik mehr erzählen.

HQ

Quelle: Ubisoft.