Might & Magic: Chess Royale angekündigt, erscheint Ende Januar

Ein paar Leute von Ubisoft Paris arbeiten an einem neuen Strategiespiel auf Basis der alten Might&Magic-Lizenz. Might & Magic: Chess Royale heißt das Game, das zum neuen Genre der Auto-Battler gehört. Unsere Einheiten müssen wir lediglich auf dem Schlachtfeld platzieren, die strategischen Schlachten laufen anschließend automatisch ab. Dieses passive Taktik-Gameplay wird mit 99 anderen Spielern in Turnierform ausgetragen - ähnlich wie Tetris 99 greift Ubisoft den Wettkampf von 100 Spielern als Element von Battle-Royale-Spielen auf.

Eine gesamte Partie von Chess Royale soll laut dem Publisher nur etwa zehn Minuten andauern. Die Charaktere sind den klassischen Heroes-Einheiten nachempfunden, das Universum dürfte sich gut für eine solche Art von Spiel handeln. Might & Magic: Chess Royale wird bereits am 30. Januar 2020 über Uplay auf dem PC erhältlich sein, für Mobilgeräte erscheint es am gleichen Tag. Ihr könnt euch hier dafür registrieren und mehr erfahren.