Miguel Ángel Russo, eine argentinische Fußballlegende mit über 35 Jahren Trainererfahrung, ist im Alter von 69 Jahren gestorben, nachdem er seit 2017 an Prostatakrebs erkrankt war. Er war derzeit Manager der Boca Juniors, einem der größten Vereine Argentiniens, obwohl sich seine Krankheit verschlimmerte und er in den letzten Wochen oft von seinen Traineraufgaben zurücktrat.

Als Fußballer spielte er nur in den 1970er und 1980er Jahren für den Club Estudiantes de la Plata als defensiver Mittelfeldspieler und gewann zwei Liga. Als Trainer arbeitete er jedoch in über einem Dutzend Klubs in Argentinien, aber auch in Kolumbien, Peru und sogar in Spanien (Salamanca 1998) und Saudi-Arabien (Al-Nassr 2022). Mit Boca gewann er 2007 die Copa Libertadores. Außerdem gewann er 2017 mit Millonarios die kolumbianische Meisterschaft.

Die polarisierte Fußballwelt in Argentinien trauert und sendet herzliche Botschaften, um sich von einem Trainer zu verabschieden, der von allen geliebt und respektiert wurde