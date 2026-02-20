Midsummer Studios wird geschlossen

HQ

Midsummer Studios – der Entwickler, der von ehemaligen Entwicklern gegründet wurde, die an der Civilization-Reihe, den Xcom-Spielen und The Sims gearbeitet haben – wird geschlossen. Nachdem die Ankündigung erst vor zwei Jahren im Jahr 2024 gegründet wurde, kam sie als großer Schock, als Mitbegründer und Kreativdirektor Jake Solomon sie in den sozialen Medien enthüllte.

"Wir haben ein Studio gebaut, wir haben ein Spiel gemacht, und ich bin wirklich stolz auf beides. Bevor wir die Türen von Midsummer Studios schließen, möchte ich einen Blick auf Burbank werfen, das Spiel, in das wir unser Herz gesteckt haben", schreibt Solomon. Er erklärt das Spiel als eine Lebenssimulation trifft auf The Truman Show. Das Spiel hieß Burbank, und du kannst dir einige Pre-Alpha-Aufnahmen ansehen, die Solomon unten im Ankündigungspost geteilt hat.

"Was du gleich sehen wirst, ist definitiv vor dem Alpha. Aber dieses Spiel war ein Traum von mir, unser Team hat ihn wahr gemacht, also schaut und träumt mit uns", erklärte Solomon. Dies geschieht als zweite Studioschließung in den letzten Tagen, denn gestern berichteten wir die Bombe, dass Sony sich von Bluepoint Games befreit.