Midnight Society trennt sich von Dr. Disrespect nach weiteren beunruhigenden Vorwürfen

Vor ein paar Jahren wurde die Welt des Livestreamings erschüttert, als Guy "Dr. Disrespect" Beahm wegen einer Situation, die nie wirklich erklärt oder in die Öffentlichkeit gebracht wurde, in heißes Wasser geriet. Die Beziehung des Streamers zu Twitch wurde vollständig beendet und er verschwand für mehrere Monate, was viele glauben ließ, dass er in etwas Ernstes verwickelt war. Aber dann kehrte er zurück und alles ging wieder normal.

Vor ein paar Tagen postete der ehemalige Twitch -Mitarbeiter Cody Conners auf X und bezog sich auf den Vorfall, wahrscheinlich aufgrund einer NDA, die er mit Twitch auslaufen ließ, die es ihm ermöglichte, endlich das Schweigen zu der Angelegenheit zu brechen. In dem Beitrag behauptete Conners, dass ein bestimmter hochkarätiger Streamer dabei erwischt wurde, wie er das inzwischen nicht mehr existierende Whispers -System von Twitch nutzte, um sexuell explizite Nachrichten mit einem Minderjährigen zu machen, einschließlich des Versuchs, ein Treffen mit diesem Minderjährigen auf einer kommenden TwitchCon zu arrangieren.

Obwohl Conners den Namen von Dr. Disrespect nie erwähnte, dauerte es nicht lange, bis die Leute erkannten, dass sich dieser Beitrag auf besagten Streamer bezog, und seitdem ist er wieder in heißem Wasser.

Dr. Disrespect hat sich an X selbst gewandt, um hinzuzufügen: "Ich habe nichts Falsches getan, all dies wurde untersucht und geregelt, nichts Illegales, es wurde kein Fehlverhalten festgestellt und ich wurde bezahlt."

Dies wird jedoch anscheinend nicht der Fall sein, da jetzt der von Dr. Disrespect mitbegründete Entwickler Midnight Society beschlossen hat, seine Beziehung mit dem Streamer zu beenden, und sagt: "Wir gingen von seiner Unschuld aus und begannen, mit den Beteiligten zu sprechen. Und um unsere Prinzipien und Standards als Studio und Einzelpersonen aufrechtzuerhalten, mussten wir handeln.

"Aus diesem Grund beenden wir unsere Beziehung zu Guy Beahm mit sofortiger Wirkung."

Dr. Disrespect hat seitdem einen Stream gehostet, in dem er vor dem Ende bemerkte, dass er in den sozialen Medien "müde" und ausgebrannt sei und dass er glaube, dass es "Zeit sein könnte, in den Sonnenuntergang zu fahren".

Ob eine ordnungsgemäße Untersuchung dieser Vorwürfe eingeleitet wird, bleibt abzuwarten.