Midnight Society ist das Entwicklerstudio von Dr Disrespect

Im August haben wir erfahren, dass der Content-Creator Guy Beahm, besser bekannt unter seinem Künstlernamen "Dr Disrespect", zurück in die Spieleentwicklung möchte. Der US-Amerikaner hat Sledgehammer Games zuvor bei Call of Duty: Modern Warfare 3 und Advanced Warfare unterstützt und nun stellt er uns sein eigenes Entwicklerstudio vor, Midnight Society. Die Firma hat den Anspruch, vom ersten Tag an zusammen mit einer Community AAA-Titel zu erarbeiten.

Neben Beahm tritt der Call-of-Duty-Entwickler Robert Bowling als Studioleiter auf, während Quinn DelHoyo, Multiplayer-Designer bei Halo 5: Guardians, als Creative Director eingesetzt wird. Das Team sucht weiterhin neue Mitglieder, falls ihr Dr Disrespect bei seinem nächsten Vorhaben unterstützen wollt.