Midnight Ghost Hunt startet am 21. März

Midnight Ghost Hunt feiert die Enthüllung des Startdatums von 1.0. Das Spiel wird am 21. März vollständig für PC-Spieler verfügbar sein, da es eine lange Phase im Early Access hinter sich hat.

Im 4v4-Versteckspiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Geistern oder Jägern. Erstere besitzen Gegenstände, die sie verstecken können, während letztere eine Sammlung von Waffen und Gadgets benutzen, um die Geister vor Mitternacht zu besiegen.

Sobald deine Zeit abgelaufen ist, werden die Geister viel mächtiger und du wirst eine ernsthafte Aufgabe haben, sie als Jäger auszuschalten. Schaut euch den Launch-Trailer unten an, in dem wir Geister sehen, die an einer Art Gruppentherapiesitzung teilnehmen und darüber sprechen, wie sie gestorben sind.