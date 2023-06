Midnight Ghost Hunt ist das neueste Spiel, das kostenlos im Epic Games Store verschenkt wird

HQ

Der Epic Games Store hat den neuesten Titel enthüllt, den er im Rahmen des MEGA Sale-Events der digitalen Plattform kostenlos verschenkt, und dieses Spiel ist Midnight Ghost Hunt.

Auch wenn es nicht das Vermächtnis von Fallout: New Vegas hat, sieht Midnight Ghost Hunt immer noch wie ein lustiges Multiplayer-Spiel aus. Es ist in gewisser Weise eine Abwandlung der Requisitenjagd, da die Spieler entweder in die Rolle eines Geistes schlüpfen, bei dem sie sich in Objekten auf der Karte verkleiden müssen, oder sie können als einer der Jäger spielen, die die Geister vor Mitternacht zur Strecke bringen müssen.

Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, bricht die Hölle los und die Geister werden supermächtig. Die Jäger können hier immer noch gewinnen, aber sie haben den Kampf ihres Lebens vor sich. Midnight Ghost Hunt befindet sich zum Zeitpunkt des Schreibens noch im Early Access, aber da es kostenlos ist, könnte es sich lohnen, es auszuprobieren. Holen Sie es sich hier.