Mid-Season Invitational 2026: Vier Teams bleiben übrig und haben noch vier Spiele zu spielen.

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Auch wenn Sie vom Glanz und Glamour der Esports-Weltmeisterschaft in Paris abgelenkt sein mögen, schwingt die kompetitive Gaming-Szene auch anderswo auf der Welt weiter. Zu diesem Zweck geht dasLeague of Legends Mid-Season Invitational für 2026 in den kommenden Tagen zu Ende, da nun nur noch vier Teams im Rennen sind und noch vier Spiele ausstehen.

Das südkoreanische Turnier schaltete heute Morgen zwei weitere Teams aus, wobei der zweite Teil der Playoffs des unteren Brackets stattfand und Lyon Secret Whales 3:0 besiegte und G2 Esports den amtierenden Weltmeister T1 auf überzeugende Weise mit 3:1 besiegte. Das bedeutet, dass das Lower Bracket Runde 3 nun festgelegt ist und EMEA gegen Nordamerika antreten wird, wenn G2 Esports gegen Lyon antritt, wobei der Verlierer eliminiert wird und der Sieger ins Lower Bracket Finale einzieht.

Mit nur noch vier ausstehenden Spielen können Sie unten die Spielpläne und Zeiten für den Rest von MSI 2026 sehen.

MSI Upper Bracket Finale – 9:00 BST/10:00 MESZ am 9. Juli



Bilibili Gaming vs. Hanwha Life



MSI Lower Bracket Runde 3 – 9:00 BST/10:00 MESZ am 10. Juli



G2 Esports vs. Lyon



MSI Lower Bracket Finale – 9:00 BST/10:00 MESZ am 11. Juli



Verlierer des Upper Bracket Finals gegen Sieger des Lower Bracket Round 3



MSI Grand Final – 7:00 BST/8:00 MESZ am 12. Juli