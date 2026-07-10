Mid-Season Invitational 2026: LECs Hoffnungen zerschlagen, als Lyon ausscheidet G2 Esports

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Nun, das war's für die Hoffnungen der LEC beim Mid-Season Invitational-Turnier in Südkorea. Das Lower Bracket Runde 3 ist gerade zu Ende gegangen und hat Lyon auf überzeugende Weise G2 Esports besiegt, mit einem 3:0-Ergebnis zugunsten der LCS-Organisation.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass beim MSI 2026 nur noch zwei Spiele übrig sind, wobei das Lower Bracket Final morgen, den 11. Juli, zwischen Hanwha Life und Lyon ausgetragen wird, wobei das Upper Bracket Final gestern nach der Niederlage im Upper Bracket Final gegen Bilibili Gaming einen Platz sicherte.

Nach diesem Match zieht der Gewinner ins Grand Final ein, wo er am Sonntag, den 14. Juli, auf Bilibili Gaming trifft, wo der Sieger einen Platz bei den Worlds 2026 sichert und zudem 500.000 Dollar Preisgeld gewinnt.

Mit all dem können Sie unten die Spielpläne für die kommenden Tage sehen.

Unteres Bracket-Finale – 11. Juli um 9:00 BST/10:00 CEST



Hanwha Life gegen Lyon



Grand Final – 12. Juli um 19:00 Uhr BST/20:00 Uhr MESZ



Bilibili Gaming gegen Sieger des Lower Bracket Finals



Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?