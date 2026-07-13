Mid-Season Invitational 2026: Hanwha Life nimmt Rache an Bilibili Gaming und holt sich die Trophäe

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Während die meisten Plätze für Worlds während der jeweiligen regionalen Sommersaisons für Wettkampf vergeben werden, gibt es auch einige ungewöhnliche Plätze bei den großen internationalen Turnieren, einschließlich des Mid-League of Legends Season Invitational. Inzwischen, da MSI 2026 abgeschlossen ist, kennen wir das Team, das sich ein frühes Ticket für die Worlds 2026 gesichert hat, das an das koreanische Team Hanwha Life geht.

Obwohl Hanwha Life durch eine Niederlage im Upper Bracket Final gegen Bilibili Gaming vom Ausscheiden bedroht wurde, brach Hanwha Life nicht zusammen und schaltete Lyon im Lower Bracket Final aus, um ein Rückmatch gegen Bilibili Gaming im Grand Final zu ermöglichen.

Hier nahm Hanwha Life Rache an der chinesischen Mannschaft und gewann das Grand Final knapp mit 3:2, was bedeutet, dass das koreanische Team mit 500.000 Dollar Preisgeld nach Hause fährt, aber auch seine Teilnahme an den Worlds 2026 gesichert hat, unabhängig davon, was in der kommenden LCK-Sommersaison passiert. Ebenso bedeutet das, dass es bei den Worlds vier LCK-Teams geben wird, da die bereits verteilten Plätze erhalten bleiben, wobei die chinesische LPL auch einen vierten Platz für den zweiten Platz bei MSI erhält (dieser geht jedoch nicht an Bilibili Gaming ).