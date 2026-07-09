Mid-Season Invitational 2026: Bilibili Gaming besiegt Hanwha Life und sichert sich den ersten Grand Final-Platz

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Wie wir gestern schon erwähnt haben, stehen nur noch wenige Spiele im Mid-Season Invitational 2026 aus. DasLeague of Legends derzeit laufende Turnier in Südkorea findet an diesem Wochenende statt, und in diesem Fall ist das Upper Bracket Final gerade zu Ende, was bedeutet, dass wir wissen, welches Team als erstes ein Grand-Final-Ticket bekommen hat.

Nachdem Hanwha Life mit 3:1 besiegt wurde, ist Bilibili Gaming ins Grand Final eingezogen, wo nun auf einen Gegner wartet, der im Lower Bracket Final entschieden wird.

Was Hanwha Life betrifft, so bleibt das Team am Leben, da es nun seine zweite Chance genutzt hat, was bedeutet, dass es bei einer Niederlage im Lower Bracket Final endgültig eliminiert wird. Wer Hanwha Life in diesem Spiel antreten wird, wird morgen nach Abschluss der dritten Runde des unteren Brackets entschieden.

Die Spielpläne und Zeiten für die kommenden Tage sehen wie folgt aus.

MSI Lower Bracket Runde 3 – 9:00 BST/10:00 MESZ am 10. Juli



G2 Esports vs. Lyon



MSI Lower Bracket Finale – 9:00 BST/10:00 MESZ am 11. Juli



Hanwha Life gegen Sieger der Lower Bracket Runde 3



MSI Grand Final – 7:00 BST/8:00 MESZ am 12. Juli