Microsoft-Teams betreuen und erarbeiten beinahe 50 Spiele

Noch bevor Microsoft Zenimax Media (das ist die Mutterfirma, unter der Entwicklerstudios wie Arkane, Id Software, Machinegames, Tango Gameworks und Bethesda versammelt sind) gekauft hat, produzierten Unternehmen, wie The Coalition, The Initiative, Mojang, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, Turn 10 und das Halo-Studio 343 Industries, Spiele für den Publisher. Die geplante Akquisition von Activision Blizzard wird Microsofts Entwicklungskapazitäten weiter stärken.

Viele dieser einzelnen Organisationen bestehen wiederum aus verschiedenen Teams, die teilweise an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Über all diese Titel einen Überblick zu behalten, das dürfte in Zukunft nicht unbedingt einfacher werden. Der Twitter-Nutzer Souls Ninja hat sich deshalb die Mühe gemacht, zumindest die Spiele aufzuführen, die sich aktuell bei den Entwicklerteams von Xbox Game Studios in Entwicklung befinden. Vieles davon sind Games, die bereits erhältlich sind und mit Content-Updates weiterhin unterstützt werden.