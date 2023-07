Microsofts ursprünglicher Deal für PlayStation bestand darin, "bestehende Activision-Konsolentitel" zu behalten

HQ

Um Activision Blizzard zu kaufen und die Wettbewerbsbehörden weltweit davon zu überzeugen, dass es für die Spieler von Vorteil wäre, versuchte Microsoft sein Bestes, um Verträge mit verschiedenen Unternehmen abzuschließen, um ihnen zu garantieren, dass sie in Zukunft Call of Duty und auch andere Spiele erhalten. Nintendo und Nvidia waren zwei von ihnen, die dies unterzeichneten, aber Sony weigerte sich, dies zu tun.

Der PlayStation-Chef Jim Ryan sagte sogar während einer EU-Anhörung: "Ich will keinen neuen Call of Duty-Deal. Ich will nur eure Fusion blockieren.". Wie wir heute bereits berichtet haben, hat Sony den Deal trotz alledem nun unterzeichnet, was wahrscheinlich ein Zeichen dafür ist, dass sie die Tatsache akzeptiert haben, dass Microsoft Activision Blizzard trotz aller Versuche von Sony, es zu blockieren, kaufen wird.

Aber wie Tom Warren, Redakteur von The Verge, bemerkte, ist dies nicht derselbe Deal, den Sony Berichten zufolge letztes Jahr erhalten hat. Es schien, als wäre es kurzfristig vorteilhafter für PlayStation, da es "alle bestehenden Activision-Konsolentitel auf Sony, einschließlich zukünftiger Versionen des Call of Duty-Franchise oder eines anderen aktuellen Activision-Franchise auf Sony, bis zum 31. Dezember 2027" gewährte.

Jetzt hat sich dies stattdessen auf 2034 geändert, umfasst jedoch nur die Call of Duty-Serie, was möglicherweise bedeutet, dass neue Titel in Franchises wie Crash Bandicoot, Diablo, Spyro, StarCraft oder Tony Hawk möglicherweise PlayStation überspringen könnten.

Hättest du alle Activision-Titel bis 2027 bevorzugt oder ist es ein besserer Deal für Sony, Call of Duty für zehn Jahre zu garantieren?