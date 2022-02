Microsofts Ressourcen sollen Activision dabei helfen, ruhende Marken zurückzubringen

HQ

Activison ist heutzutage vor allem eine Call-of-Duty-Fabrik, doch in der Vergangenheit hat das Unternehmen einige äußerst einflussreiche Spiele entwickelt. Der Geschäftsführer Bobby Kotick sprach kürzlich mit Investoren über die geplante Fusion mit Microsoft, von der er sich einiges zu erhoffen scheint. Im jüngsten Quartalsbericht deutete der gutbezahlte Manager zum Beispiel an, dass einige der alten Spiele des Unternehmens dank der Ressourcen, über die Microsoft verfügt, ein Comeback erleben könnten:

"Wenn wir in die Zukunft blicken, werden wir mit der Größe und den Ressourcen von Microsoft besser gerüstet sein, um bestehende Franchise auszubauen, neue potenzielle Marken einzuführen und die umfangreiche Spielebibliothek zu nutzen, die wir in 40 Jahren zusammengestellt haben." Kotick hat in der Vergangenheit bereits darauf verwiesen, dass Microsofts Portemonnaie Möglichkeiten eröffne, die er selbst nicht wahrnehmen, bzw. mit dem Firmenkonto bezahlen möchte.

In einem Interview mit der Washington Post deutete der Xbox-Chef Phil Spencer schon vor einigen Wochen an, finanzielle Mittel bereitstellen zu wollen, um die Spieleproduktion von Activision Blizzard weiter anzukurbeln: "Sobald der Deal abgeschlossen ist, hoffen wir darauf, dass wir mit [Activision] zusammenarbeiten können, um die Ressourcen in Franchise zu [investieren], die ich seit meiner Kindheit liebe und an denen die Teams auch wirklich arbeiten wollen. [...] Ich denke, dass es in erster Linie darum geht, Ressourcen bereitzustellen und Fähigkeiten zu steigern."

Spencer selbst würde sich übrigens darüber freuen, wenn Spiele, wie King's Quest, Guitar Hero und Hexen, eines Tages zurückkehren. Was Microsoft letztlich mit Activision Blizzard und dem Eigentum der Firma anstellt, wird sich aber erst zeigen, sobald die Studioakquise abgeschlossen ist. Experten erwarten, dass das Geschäft voraussichtlich im Sommer 2023 erledigt sein wird.

Quelle: Bloomberg.