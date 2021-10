Microsofts Mini-Kühlschrank im Xbox-Series-X-Design kühlt nur zehn Getränkedosen

HQ

Als die Xbox Series X enthüllt wurde, haben einige Leute gedacht, dass uns Microsoft einen Kühlschrank verkaufen möchte. Das Unternehmen wusste diesen Scherz für sich zu nutzen und deshalb startet kommende Woche der Vorverkauf des offiziellen Xbox-Mini-Kühlschranks. Der Hersteller Ukonic produziert das Gerät, das bis zu zehn Getränkedosen (die in der Regel zwischen 0,33 und 0,5 Liter fassen) kühlt. In vielen Teilen Europas, darunter auch Deutschland, ist der Mini-Kühlschrank ab Dezember erhältlich. Vorbestellungen zum Preis von 100 Euro starten am 19. Oktober.

