Microsofts kommende Handheld-Xbox-Konsole wird Xbox und Windows für ein nahtloses Spielerlebnis verschmelzen

Microsoft bereitet sich auf die Einführung einer tragbaren Xbox-Konsole vor, die darauf abzielt, die Errungenschaften der besten bisher gesehenen Handheld-Konsolen zu kombinieren, jedoch innerhalb eines einzigartigen Windows-basierten Ökosystems. Jason Ronald, Microsofts Vice President of Next-Gen Xbox, beleuchtete das Projekt in einem kürzlich geführten Interview mit The Verge und verriet, dass das Ziel darin besteht, ein Gerät zu liefern, das die Stärken von Xbox und Windows vereint und das Spielen zugänglicher und intuitiver macht.

Diese neue Konsole, die voraussichtlich um 2026 oder 2027 zusammen mit einer neuen Generation von Xbox-Hardware auf den Markt kommen wird, wird das reiche Erbe von Xbox aufweisen und gleichzeitig die Gaming-Innovationen von Windows integrieren. Laut Ronald besteht das Ziel darin, das Xbox- und Windows-Erlebnis zu verfeinern, es für neue Spieler zu vereinfachen und gleichzeitig die Spielumgebung für Entwickler zu verbessern. Dieser Schritt steht im Einklang mit der Vision von Microsoft, Windows zur bevorzugten Plattform für Spiele auf allen Geräten zu machen.

Glauben Sie, dass eine tragbare Xbox-Konsole der Game-Changer sein wird, auf den Microsoft hofft?