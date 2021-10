Microsofts Gaming-Umsatz stieg im Sommerquartal 2021 um 16 Prozent

HQ

Das Geschäftsjahr von Microsoft läuft vom 1. Juli bis zum bis 30. Juni. Gestern Abend veröffentlichte die Firma einen Finanzbericht, der sich mit dem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres beschäftigte (das endete am 30. September). Der Konzern konnte in vielen Bereichen Wachstum melden und einen Gesamtumsatz von 45,3 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 39 Milliarden Euro) erwirtschaften. Das Nettoeinkommen in diesem Zeitraum beträgt 20,5 Milliarden US-Dollar - ca. 17,7 Milliarden Euro.

Die größten Einkommensquellen sind die Bereiche "Cloud, Office und Server", aber auch der Windows-Umsatz stieg in diesem Quartal trotz Engpässen auf dem PC-Markt um 10 Prozent an. Microsoft erwartet, dass Windows in den kommenden Monaten noch besser abschneiden wird, denn das Betriebssystem wurde kürzlich aktualisiert. CEO Satya Nadella sagt, dass der PC heutzutage "wichtiger denn je" sei. Laut dem Manager habe die Pandemie zu einer "strukturellen Verschiebung der PC-Nachfrage" geführt.

Die Nachfrage nach den Xbox-Series-Konsolen übersteige immer noch das Angebot, obwohl die Firma eigenen Aussagen zufolge mehr Geräte ausliefern konnte als erwartet. Der Hardware-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 166 Prozent an, was durch die niedrige Ausgangslage vor der Markteinführung der Series-Generation erklärt wird. Insgesamt beträgt der Gaming-Gesamtumsatz nun 3,6 Milliarden US-Dollar (3,1 Milliarden Euro), das ist ein Wachstum von 16 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor einem Jahr.

Microsoft wollte die Zahl der laufenden Xbox-Game-Pass-Abonnenten nicht verraten, weil sie ihre eigenen Wachstumsziele nicht erreichen konnten. Wenn wir den Zahlen der Firma trauen dürfen, müssten ziemlich genau 20 Millionen Menschen monatlich auf den Dienst zugreifen.

Quelle: DomsPlaying.