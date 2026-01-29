Microsofts Gaming-Einnahmen fallen um 9 %, da das Wachstum der Xbox stagniert

HQ

Obwohl die Macher von Call of Duty als Teil von Xbox Game Studios geholt und Tausende von Menschen wegen Kostensparmaßnahmen entlassen wurden, scheint Xbox finanziell immer noch im Dreck festzustecken.

Im neuesten Finanzbericht von Microsoft wirkt es definitiv wie das schwarze Schaf der Familie. Insgesamt verzeichnete Microsoft einen Umsatzanstieg von 17 % im Vergleich zum Vorjahr und erzielte 81,3 Milliarden US-Dollar. Cloud und KI waren große Gründe dafür, aber wenn wir uns etwas wie Xbox anschauen, sehen wir, dass die Werte tatsächlich sinken.

Microsofts Gaming-Einnahmen sind im Jahresvergleich um 9 % gesunken, während der Umsatz von Xbox-Inhalten und -Dienstleistungen um 5 % gesunken ist. Die Lage ist viel schlimmer, wenn wir die Hardware betrachten, die im letzten Quartal einen Rückschlag von 32 % erlitten hat. Wir haben hier keine konkreten Figuren, aber es sieht nicht gut aus, egal aus welchem Winkel man eine solche Figur betrachtet.

Xbox scheint jedoch weiterhin ein potenziell herausragendes 2026 in Sachen Software zu liefern. Mit Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day und Halo: Campaign Evolved, die dieses Jahr erscheinen, steht vielleicht ein Comeback bevor. Im Moment scheint das grüne Team jedoch wieder in der Defensive zu sein.