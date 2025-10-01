Microsofts Gaming-Chef verrät die vier Franchises, die die Fans am meisten wiederbelebt sehen

HQ

Das nächste Jahr verspricht ein großartiges Jahr für Xbox-Fans zu werden, denn die Marke feiert ihr 25-jähriges Jubiläum und es wird erwartet, dass Spiele in allen wichtigen Serien veröffentlicht werden: Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day und eine Halo, die mit der Unreal Engine entwickelt wurde (möglicherweise ein Remake von Combat Evolved ).

Aber... Das ist natürlich nicht das Einzige, worauf die Fans hoffen, und als Chef der gesamten Gaming-Abteilung von Microsoft hört Phil Spencer oft, welche klassischen Titel man sich wünscht, dass sie zurückkehren würden. In einem Interview mit IGN Japan (transkribiert von Pure Xbox) verrät er die vier Titel, die am meisten gefragt sind:

"Was die Anfragen angeht, sind sie wirklich überall... Ich liebe den FASA-Katalog, wenn ich an Crimson Skies und MechAssault denke - die Leute lieben diese Spiele, wie von der alten alten Schule.

Ich möchte hinzufügen [...] während ich hier sitze, wäre ich nachlässig, wenn ich Lost Odyssey und Blue Dragon nicht erwähnen würde; Spiele aus unserer Geschichte, von denen ich viel höre [...] das sind auch nur zwei, da ich bei TGS bin, wäre es dumm von mir, diese nicht zu erwähnen."

Wir haben Crimson Skies und MechAssault seit der Veröffentlichung der allerersten Konsole nicht mehr auf Xbox gesehen, während Lost Odyssey und Blue Dragon früh auf Xbox 360 veröffentlicht wurden, ohne jemals Fortsetzungen von Microsoft veröffentlicht zu haben. Alle von ihnen gelten als wirklich gute Spiele für ihre Zeit, und wir verstehen vollkommen, warum die Leute nach diesen speziellen Spielen fragen.

Es ist erwähnenswert, dass Spencer klarstellte, dass dies eine "gefährliche Frage" ist, da viele dazu neigen, die Antworten so zu interpretieren, dass etwas in Arbeit sein könnte. Nichts deutet darauf hin, dass dies der Fall ist, und es scheint nur eine ehrliche Antwort ohne Hintergedanken zu sein.

... Aber andererseits - sicherlich sind wir nicht die einzigen, die auf Remaster, Remakes oder Fortsetzungen hoffen (Bettler können nicht wählerisch sein) für all diese Titel?