Microsoft: Zukünftige Titel werden zuerst für Xbox Series X entwickelt

Microsoft muss sich gerade mit irritierten und verärgerten Fans beschäftigen, denn ihre undurchsichtige Kommunikation beim Thema Next-Gen hat dafür gesorgt, dass viele Spieler ernüchtert aus dem großen Xbox Games Showcase herausgegangen sind. Schon seit Monaten predigt das Unternehmen, dass in absehbarer Zukunft (konkret "ein oder zwei Jahre") alle eigenen Produktionen der Xbox Game Studios sowohl für Xbox One als auch für Xbox Series X veröffentlicht werden.

Doch nachdem die Leute die kommenden Games gesehen haben, wurde vielen klar, dass diese Strategie nicht an allen Ecken und Kanten richtig zu greifen scheint. In der Online-Präsentation von letzter Woche wurden viele Games gezeigt, die offenbar noch so früh in der Produktion stecken, dass sie frühestens 2022 erscheinen werden und deshalb direkt darauf verzichten, noch auf der alten Hardware zu laufen. Andere Games, wie sehr prominent Halo Infinite, sind offensichtlich Xbox-One-Spiele, die auf der Xbox Series X lediglich ein wenig hochskaliert wurden und nachträglich mit Grafik-Updates erweitert werden.

Der Xbox-Marketingchef Aaron Greenberg hat sich diesen Bedenken zugewandt und die Strategie von Microsoft weiter veranschaulicht. Er behauptet, dass die Xbox Series X an erster Stelle stehe und dass es Sache der Entwickler sei, zu entscheiden, welche Formate ein Titel unterstützt: "Zukünftige First-Party-Titel werden zuerst für Xbox Series X entwickelt. Das soll nicht heißen, dass diese Spiele nicht auf Xbox One ausgeliefert werden. Es heißt lediglich, dass die Series X [an erster Stelle steht] und jedes Studio beim Start entscheidet, was für ihr Spiel / ihre Community am besten ist."

Diese Aussage untermauert die Vermutung, dass nicht alle Spiele der Microsoft-Studios wirklich unbedingt auf beiden Xbox-Generationen funktionieren sollen- so wie es vorher versprochen wurde.