Microsoft zollt der originalen Xbox mit einer transparenten grünen Series X Tribute

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Microsoft feiert 25 Jahre Xbox mit der Xbox Series X25 Limited Edition, einer neuen Special Edition der Xbox Series X, die von der Originalkonsole inspiriert ist. Der große Reiz ist das Design: Die Konsole ist aus durchscheinendem grünem Kunststoff erhältlich, eine klare Anspielung auf die erste Xbox-Ära.

Die Konsole bietet die gleiche Leistung und Leistung wie die Xbox Series X, einschließlich 1 TB Speicher, enthält aber mehrere Jubiläumsdetails. Unter anderem leuchtet das ikonische X grün, wenn die Konsole eingeschaltet wird, und die Vorderseite zeigt ein spezielles Xbox 25th Anniversary Logo.

Microsoft bringt außerdem einen passenden Xbox Wireless Controller X25 Special Edition im gleichen transparenten grünen Design heraus. Die Konsole und der Controller werden im November in ausgewählten Märkten als limitierte Jubiläumskollektion zusammen verkauft, während der Controller ebenfalls separat erhältlich sein wird. Preise und Vorbestellungen werden später bekannt gegeben.

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Weitere Informationen zur Konsole finden Sie auf Xbox Wire.