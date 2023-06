Microsoft zögert noch bei VR

HQ

VR-Helme sind seit vielen Jahren ein wichtiges Gesprächsthema, und mit Sonys jüngster Investition in PS VR2 ist klar, dass PlayStation die Schwerstarbeit leistet, wenn es um Virtual Reality auf Konsolen geht.

Microsoft hingegen war in dieser Angelegenheit viel zögerlicher, und wir haben noch keinen Hinweis auf eine VR-Lösung für diejenigen gesehen, die es vorziehen, das Xbox-Format zu spielen. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagt der Chef der Xbox Game Studios, Matt Booty, dass wir in absehbarer Zeit keinen Xbox-Helm erwarten sollten, und der Grund dafür ist einfach, dass das Unternehmen der Meinung ist, dass die Nachfrage oder das Publikum für den betreffenden Spielmodus nicht groß genug ist.

"Wir haben 10 Spiele, die bis heute über 10 Millionen Spieler erreicht haben, was eine ziemlich große Leistung ist, aber das ist die Art von Größe, die wir brauchen, um Erfolg für das Spiel zu sehen, und es ist nur so, dass es mit AR und VR noch nicht ganz so weit ist."

Wenn eine Spielerbasis von zehn Millionen Nutzern das ist, was Xbox für erfolgreich hält, besteht eine gute Chance, dass wir sehr lange warten müssen, bis wir Halo oder Gears of War in einer VR-Umgebung sehen. Die neuesten Zahlen aus den PSVR-Verkäufen deuten darauf hin, dass Sony rund 5 Millionen PSVR-Sets für PlayStation 4 verkauft hat, und im Mai dieses Jahres konnte Sony auch bestätigen, dass die neue PS VR2 in den ersten Wochen auf dem Markt 600.000 Exemplare verkauft hat. Das sind an sich keine schlechten Zahlen, aber sie sind weit entfernt von den zehn Millionen, die Microsoft und Xbox offensichtlich dazu bringen würden, in das Konzept zu investieren.

Interessanterweise stimmt der NPD-Analyst Mat Piscatella Bootys Argumenten zu, was er auf Twitter einräumte.