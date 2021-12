Microsoft zählt mit Rabatten im Xbox-Store die verbleibenden Tage von 2021 runter

HQ

Die Weihnachtszeit beginnt und viele von uns haben in den kommenden Tagen wieder etwas mehr Zeit für all die Dinge, die auch am Wochenende manchmal liegen bleiben. Microsoft hat deshalb eine Rabattaktion gestartet, um über 1000 Artikel im Xbox-Store zu reduzierten Preisen anzubieten. Beim Stöbern könnt ihr Filter nutzen, um euch durch Ausblenden der unsinnigen Angebote einen Überblick zu verschaffen. Die Preisschlacht endet am 2. Januar, bitte achtet auf euer Portemonnaie.