Microsoft zahlt eine Viertelmilliarde Dollar, um einen Prozess im Kotick-Fall zu vermeiden

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Obwohl Microsoft für Activision Blizzard bei der Übernahme von letzterem – dem mit Abstand größten Deal in der Gaming-Welt – einen beeindruckenden Wert von 68,7 Milliarden Dollar pro Aktie – für Activision Blizzard bezahlt hat, glauben viele Menschen, dass sie günstig davongekommen sind. Dazu gehört der riesige schwedische Seventh AP Fund (ein Pensionsfonds), der behauptet, der damalige CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, habe das Unternehmen eilig verkauft, um ernsthafte Vorwürfe gegen sich und das Unternehmen, darunter sexuelle Belästigung, zu vermeiden.

Kotick selbst bestreitet alle Vorwürfe und argumentiert, dass alle Aktionäre dankbar für den Verkauf sein sollten, weil "die Konsolenverkäufe auf einem Allzeittief" sind, was seiner Meinung nach zeigt, dass er zum richtigen Zeitpunkt verkauft hat. Er gibt auch Embracer die Schuld, die seiner Meinung nach hinter den Anklagen steckt, allerdings ohne Beweise.

Aber... vielleicht steckte da etwas an dem Fall des Seventh AP Fund. Microsoft hat nun zugestimmt, eine Viertelmilliarde Dollar zu zahlen und kauft sich damit effektiv aus der Klage heraus, anstatt vor Gericht zu kämpfen. Kotick selbst ist jedoch nicht zufrieden, und laut Game File behauptet Koticks Team erneut, dass Embracer hinter den Behauptungen steckt:

"Diese Delaware-Klage sollte offenbar dazu beitragen, dass Embracer seinen Fuß in den kalifornischen Markt auf Kosten von Activision ausbauen kann, was es Activision erschwert, Talente zu rekrutieren und durch M&A-Aktivitäten zu expandieren, auf die Activision historisch angewiesen war.

"Embracer hat sich ebenfalls zu dem Fall geäußert und gegenüber Game File gesagt, dass es für Herrn Kotick "vielleicht schwierig ist, ihn zu akzeptieren, aber wir haben keine Hilfe von einem schwedischen Pensionsfonds im Wettbewerb mit Activision benötigt."

Boom, wie die Kinder sagen. Auch wenn der Fall inzwischen abgeschlossen ist, werden wir sehen, ob Kotick es lassen kann, weitere Kommentare zu äußern.