Microsoft: Xbox One S ist noch in Produktion, One X und One S: All-Digital werden eingestellt

Seit einigen Tagen wird darüber diskutiert, warum Händler auf der ganzen Welt einige der Xbox-One-Modelle (konkret die Xbox One X und die Xbox One S: All-Digital Edition) nicht mehr auf Lager haben. Zuerst wurde angenommen, dass es zu Lieferengpässen gekommen sein könnte, doch die Berichte häuften sich und es wurde klar, dass die Geräte nur noch begrenzt zur Verfügung stehen. Das veranlasste einige Personen zu der Vermutung, dass Microsoft bereits jetzt die letzten Nägel in den Sarg der Xbox One schlägt, um sich stattdessen ausschließlich auf die Xbox Series X zu konzentrieren.

Obwohl diese Gerüchte teilweise wahr sind, sieht die Situation nicht ganz so schlimm aus, wie bislang befürchtet. Dan Tavares, der Console Business Planning Lead von Xbox, bestreitet gegenüber GamesIndustry, dass alle Modelle der Xbox One eingestampft wurden. Er erklärte, dass diesen Berichten in Wirklichkeit nur ein Missverständnis zugrunde liegt. Tatsächlich habe das Unternehmen lediglich die SKU-Nummern geändert, d. h. Identifikationscodes einzelner Produkte vertauscht, was das Problem bei Online-Händlern verursacht hätte.

Da die Kommunikation uneinheitlich war, haben wir Microsoft unsererseits um einen Kommentar gebeten und erfahren, dass das leider nicht ganz wahr ist. Die Produktion der Xbox One S: All-Digital Edition und der Xbox One X sei in der Tat eingestellt worden, um sich auf die Produktion der Xbox Series X zu konzentrieren. Daher wird es in einiger Zeit nur noch die reguläre Xbox One S zu kaufen geben:

"Bei Xbox tätigen wir massive Investitionen, um die Zukunft des Gamings zu gestalten - eine Zukunft, die den Spieler in den Mittelpunkt der Xbox-Erfahrung rückt. Wir entwickeln weiterhin großartige Spiele für Xbox One. Wir bauen auch weiterhin den Game Pass mit mehr als 10 Millionen Mitgliedern auf der Xbox-Konsole und dem PC aus. Wir zeigen die [Testphase] von Project xCloud in 15 Ländern, damit Spieler mit ihren Freunden auf jedem Gerät zusammenspielen können. Und wir arbeiten intensiv an der nächsten Generation der Spielekonsolen. [Unsere] Xbox Series X ist die schnellste und leistungsstärkste Konsole, die wir je gebaut haben. Sie bietet Abwärtskompatibilität mit Tausenden von Xbox-Spielen und sämtlichem Xbox-One-Zubehör. Mit der Xbox Series X gehen wir den natürlichen Schritt, die Produktion von Xbox One X und Xbox One S: All-Digital Edition zu stoppen. Xbox One S wird weiterhin weltweit hergestellt und verkauft werden. Spieler können sich bei ihren lokalen Händlern nach weiteren Einzelheiten zur Verfügbarkeit der Xbox-One-Hardware erkundigen."