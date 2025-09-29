Microsoft wollte einen niedrigeren Preis für ROG Xbox Ally

HQ

Als Asus und Microsoft vor etwas mehr als einem Monat das Veröffentlichungsdatum für die kommenden Windows /Xbox-Handhelds ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bekannt gaben, haben sie den Preis nicht erwähnt. Stattdessen wurde dies letzte Woche auf der Tokyo Game Show enthüllt.

Viele waren angenehm überrascht vom Preis angesichts der überwältigenden Leistung, aber Tatsache ist, dass es noch billiger hätte sein können. Durchgesickerte Informationen des US-Händlers Best Buy zeigten zuvor, dass das Gerät 549,99 US-Dollar für den ROG Xbox Ally und 899,99 US-Dollar für den ROG Xbox Ally X kosten sollte.

Die Endpreise lagen am Ende bei 599,99 $ bzw. 999,99 $, also war das angebliche Leak gefälscht? Nein, es scheint nicht (danke Pure Xbox), der stets zuverlässige Tom Henderson von Insider Gaming sagt jetzt in einem X-Gespräch, dass die Preise in letzter Minute beschlossen wurden und das Ziel der niedrigere Preis war.

Microsoft selbst wollte im August keinen Preis festlegen und nannte ein "herausforderndes" makroökonomisches Klima als Grund für das Warten. Es ist jedoch unklar, ob sich die niedrigeren Preise auch auf uns in Europa ausgewirkt hätten, da der Insider eXtas1s diesen Sommer unsere Preise durchgesickert hat - 499 £ / 599 € für ROG Xbox Ally & 799 £ / 899 € für ROG Xbox Ally X - was sich später als richtig herausstellte. Es scheint also, dass nur die amerikanischen Verbraucher mehr bezahlen müssen.