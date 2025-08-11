Microsoft wird wegen Abkündigung von Windows 10 vor Gericht gebracht

HQ

Das Ende von Windows 10 rückt immer näher, aber ein Mann hofft, das Verschwinden des Betriebssystems im Oktober zu verhindern. Der Kalifornier Lawrence Klein hat in San Diego eine Klage gegen Microsoft eingereicht und ist bereit, den Tech-Riesen wegen des Verlusts von Windows 10 vor Gericht zu bringen.

Indem die Menschen gezwungen werden, auf Windows 11 zu "aktualisieren", behauptet Klein, dass Microsoft die Menschen dazu zwingt, neue Geräte zu kaufen. "Microsofts List bestand darin, seine marktbeherrschende Stellung auf dem OS-Markt zu nutzen, um eine dominante Stellung auf dem Markt für generative KI zu erlangen. Dies geschah, indem die Kunden gezwungen wurden, neue Geräte zu kaufen (oder mit finanziellen Konsequenzen konfrontiert zu werden, wenn sie dies nicht taten) und Windows 11 ausführten, wodurch eine große Benutzerbasis sichergestellt wurde, die standardmäßig auf dieses Produkt zugreifen würde", heißt es in der Beschwerde (entdeckt von PCGamer).

"Mit nur drei Monaten bis zum Ende des Supports für Windows 10 ist es wahrscheinlich, dass viele Millionen Benutzer keine neuen Geräte kaufen oder für erweiterten Support bezahlen werden. Diese Benutzer – von denen einige Unternehmen sind, die sensible Verbraucherdaten speichern – sind einem erhöhten Risiko eines Cyberangriffs oder eines anderen Datensicherheitsvorfalls ausgesetzt, eine Realität, der sich Microsoft sehr wohl bewusst ist."

Klein ist der Meinung, dass Windows 10 nur dann eingestellt werden sollte, wenn es weniger als 10 % aller Windows-Benutzer ausmacht. Im April 2025 wurde das Betriebssystem von 53 % aller Windows-Benutzer verwendet. Selbst wenn Windows 11 dank des bevorstehenden Endes von Windows 10 immer mehr eingeführt wird, glaubt Klein immer noch, dass Millionen von Geräten veraltet sein werden, wenn Windows 10 verschwindet, vor allem aufgrund der Hardwareanforderungen für das neue Betriebssystem.

