Microsoft wird keine HoloLens 2-Einheiten mehr herstellen

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass viele von Ihnen eine HoloLens 2 besaßen oder planten, sich eine zuzulegen, da die Technologie ein ziemliches und teures Nischengerät war, aber wenn Sie darüber nachdenken, eine zu ergattern, sollten Sie dies besser bald tun, da sie sehr schnell sehr selten werden werden.

In einem Statement gegenüber UploadVR hat Microsoft bestätigt, dass die Produktion der HoloLens 2 am Ende angelangt ist und keine weiteren Einheiten mehr hergestellt werden. Das Gerät wird noch bis Ende 2027 Updates und Software-Support erhalten, aber der Markt wird in Zukunft nicht mit neuen Geräten überschwemmt.

Diese Entscheidung kommt auch daher, dass sich die ursprüngliche HoloLens ebenfalls am Ende ihres Lebenszyklus befindet. Die Produktion des Gadgets wurde vor Jahren eingestellt und wird nach dem 10. Dezember dieses Jahres keinen weiteren Software-Support mehr erhalten.

