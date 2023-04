Microsoft wirbt für seine Fusion mit Activision Blizzard, diesmal in der Londoner U-Bahn

HQ

Microsoft bewirbt seine geplante Fusion mit Activision Blizzard - wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sie von der britischen Competition and Markets Authority (CMA) genehmigt wird - und dieses Mal haben sie sich an die London Underground gewandt.

Die 69-Milliarden-Dollar-Übernahme war zuvor von der CMA kritisiert worden, weil sie befürchtete, dass sie den Wettbewerb einschränken würde, aber das Gremium machte eine Kehrtwende in einem Schritt, der von Sony als "überraschend, beispiellos und irrational" bezeichnet wurde.

Ähnlich wie frühere Anzeigen in britischen Zeitungen werben Plakate entlang der Tube für Microsofts Engagement, Call of Duty zu 150 Millionen neuen Spielern zu bringen (hauptsächlich über Nintendo Switch).

Die CMA wird ihre endgültige Entscheidung über die Übernahme bis zum 26. April treffen.