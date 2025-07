Microsoft: "Wir haben mehr als 40 Projekte in aktiver Entwicklung"

HQ

Wir haben uns kaum von den sehr tragischen Ereignissen vom Mittwoch erholt, als Tausende von Xbox-Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz verloren, was zu spektakulären Schließungen von Spielen wie Everwild und Perfect Dark führte.

Viele fragen sich zu Recht, was als nächstes von Microsoft kommt und wie sich dies auf die kommenden Titel des Unternehmens auswirken wird. Variety ist dem nun nachgegangen und berichtet, dass alles, was während des Xbox Games Showcase Anfang Juni gezeigt wurde, noch in Produktion ist. Der Chef der Xbox Game Studios, Matt Booty, bestätigt auch, dass sie insgesamt über 40 Spiele in Produktion haben, und schreibt:

"Unsere gesamte Portfoliostrategie ist unverändert: Spiele entwickeln, die unsere Spieler begeistern, unsere größten Franchises weiter ausbauen und neue Geschichten, Welten und Charaktere erschaffen. Wir haben mehr als 40 Projekte in aktiver Entwicklung, eine anhaltende Dynamik bei Titeln, die diesen Herbst erscheinen, und eine starke Bilanz auf dem Weg ins Jahr 2026."

Das bedeutet, dass es anscheinend keinen Mangel an kommenden Spielen für Xbox und für Game Pass-Abonnenten geben wird. Wir vermuten jedoch, dass einige der Projekte mehr Zeit benötigen, denn selbst wenn die Spiele nicht abgesagt werden, bedeutet das nicht, dass das Studio alle seine Entwickler behalten hat.