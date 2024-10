Microsoft: "Wir haben jetzt 20 Franchises, die über 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generiert haben"

HQ

Xbox Game Studios war schon vor der Übernahme von Activision Blizzard im letzten Jahr riesig, aber jetzt sind sie geradezu gigantisch und liegen nur noch hinter Tencent auf dem Spielemarkt. Jetzt haben sie in einem Finanzbericht enthüllt, dass sie nicht weniger als 20 verschiedene Spiele-Franchises besitzen, die über 1 Milliarde US-Dollar eingebracht haben:

"Wir bringen großartige Spiele zu mehr Menschen auf mehr Geräten. Mit der Übernahme von Activision Blizzard King, die im Oktober 2023 abgeschlossen wurde, haben wir unserem Ökosystem Hunderte von Millionen Spielern hinzugefügt.

Wir haben jetzt 20 Franchises, die über 1 Milliarde US-Dollar an Lebensumsätzen generiert haben – von Candy Crush, Diablo und Halo bis hin zu Warcraft, Elder Scrolls und Gears of War. Und mit Xbox Cloud Gaming arbeiten wir weiterhin an Innovationen, um den Spielern mehr Möglichkeiten zu bieten, die Spiele zu erleben, die sie lieben – wo, wann und wie sie wollen."

Wie sie dies in Zukunft am besten bewältigen werden, bleibt abzuwarten, aber wir wissen bereits, dass sie sich geöffnet haben, um ihre Spiele zumindest teilweise in konkurrierenden Formaten zu veröffentlichen.

Danke, Tweaktown.