Microsoft will Elemente aus Sonys filmischen Playstation-Spielen aufgreifen

Sony feiert seit Jahren große Erfolge mit ihren filmischen Einzelspielerabenteuern, wie The Last of Us, Horizon: Zero Dawn und dem neuesten God of War. Microsoft konzentriert die Xbox-Studios zunehmend auf Mehrspielerelemente, doch die cinematografische Präsentation gefällt ihnen ebenfalls. Im Podcast Kinda Funny Games wurde der Leiter der Xbox Games Studios, Matt Booty, gefragt, ob sie nicht auch immersivere Triple-A-Spiele im Stil von Sony machen möchten.

"Definitiv. Das ist nicht aber unbedingt [ein Bereich], in dem wir besonders [präsent] sind. Wir befinden uns [dahingehend] nicht wirklich [auf einer Ebene] mit Sony", lautet die Antwort von Booty. „Ich möchte nicht unbedingt weiter darauf eingehen. Dieses 'Was ist unser Uncharted? Was ist unser Horizon: Zero Dawn? Was ist unser [dies und das]?' Ich glaube nicht, dass das irgendjemandem hilft."

Xbox Game Studios wurde in den letzten Jahren durch mehrere Studioakquisitionen erweitert und laut Booty ist es alles andere als unwahrscheinlich, dass wir konsolenexklusive Spiele auf der Xbox sehen werden, die sich an Sonys Erfolgsfaktoren anlehnen: "Was ich [aus solchen Diskussionen] mitnehme ist, das diese Spiele, die universelle Themen, eine große Welt [...], gut umgesetzte Charaktere und hohe Produktionswerte haben. Und das ist absolut etwas, was wir auch [wollen]."

Quelle: VGC.