Microsoft will die mobile Gaming-Plattform früher auf den Markt bringen, als Sie denken

Wenn man ein Handyspiel haben wollte, musste man lange Zeit entweder in den Apple oder in den Google Play Store gehen, je nachdem, welches Telefon man hatte. Microsoft will bald mit einer eigenen Mobile-Gaming-Plattform in den Ring steigen und das ganze Geschäft aufmischen.

Xbox-Chef Phil Spencer sprach kürzlich auf der CCXP-Convention (via Bloomberg) ein wenig darüber, wie wichtig diese Plattform ist und wie schnell wir sie sehen könnten. "Es ist ein wichtiger Teil unserer Strategie und etwas, an dem wir heute aktiv arbeiten, nicht nur alleine, sondern auch im Gespräch mit anderen Partnern, die sich auch mehr Auswahl für die Monetarisierung am Telefon wünschen", sagte er. "Ich glaube nicht, dass das noch ein paar Jahre entfernt ist, ich denke, das ist früher als das"

Microsoft hat kürzlich die Übernahme von Activision Blizzard King abgeschlossen, wobei letzterer Entwickler am interessantesten ist, wenn es um mobile Spiele geht. Mit einem solchen Titanen von Handyspielen in der Tasche bezweifeln wir, dass es lange dauern wird, bis Microsoft King in vollem Umfang nutzt.