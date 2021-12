Microsoft wählt Xbox-Festplattenfehler 'Red Ring of Death' als Postermotiv

HQ

Von drahtlosen Controllern über vollständige Online-Implementierung bis hin zu den Erfolgen - die Xbox 360 legte den Grundstein für viele Dinge, die wir heute als selbstverständlich erachten. Auch die Entwicklungsumgebung war im Vergleich zu anderen Plattformen dieser Zeit verhältnismäßig umgänglich, weshalb auf der Konsole häufig kompetentere Multiformatspiele liefen, als es beispielsweise auf der leistungsstärkeren Playstation 3 der Fall war.

Ein großer Mangel der Xbox 360 war die Festplatte, mit der die meisten Nutzer unangenehme Erfahrungen gemacht haben dürften. Microsoft konnte das Problem nicht lösen und bot stattdessen Entschädigungen, Rücksendeoptionen und Garantieverlängerungen an. Dennoch mussten die Leute dem heimtückischen Konsolentod - angezeigt durch den sogenannten "Red Ring of Death" - immer wieder unverhofft ins Auge blicken.

Heute ist dieses Symbol weithin bekannt und Microsoft unternimmt keine Versuche mehr, dieses peinliche Kapitel in der Xbox-Geschichte zu verbergen. In der Doku-Serie "Power On" gibt es eine Episode, die sich mit diesem Abschnitt im Detail beschäftigt und der Xbox Gear Shop geht sogar noch einen Schritt weiter. Dort könnt ihr euch ein Poster mit dem befürchteten Fehlercode als Motiv kaufen. Richtig inspirierend finden wir das das.