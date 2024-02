Microsoft verteidigt Entscheidung, fast 2000 Mitarbeiter zu entlassen

HQ

Microsoft hat kürzlich die Entscheidung getroffen, 1.900 Mitarbeiter zu entlassen, was zu den Tausenden von Arbeitsplatzverlusten in den letzten 12 Monaten hinzukommt. Die FTC hat Microsoft für diese Entscheidung kritisiert, da es scheint, dass diese Entlassungen größtenteils Teil der Fusion zwischen Xbox und Activision Blizzard sind.

In einer Antwort an die FTC behauptet Xbox jedoch, dass dies nicht wahr ist. "In Übereinstimmung mit den allgemeinen Trends in der Spieleindustrie plante Activision bereits, eine beträchtliche Anzahl von Arbeitsplätzen zu streichen, während es weiterhin als unabhängiges Unternehmen agieren würde", heißt es in der Antwort. "Die jüngste Ankündigung kann daher nicht vollständig auf die Fusion zurückgeführt werden."

Die FTC ist der Meinung, dass diese Antwort nicht mit den Argumenten übereinstimmt, die Microsoft vorgebracht hat, um den Deal durchzuziehen. Diese Entlassungen implizieren, dass Activision Blizzard nicht als unabhängiges Unternehmen geführt wird, was Microsoft versprochen hatte, sollte die Fusion zustande kommen.

Was halten Sie von Microsofts Reaktion?