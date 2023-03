Microsoft verspricht weitere Call of Duty Nicht-Exklusivitätsangebote in den kommenden Wochen

HQ

Nach dem vorherigen Deal zwischen Microsoft und Nintendo, der versprach, dass, sollte die geplante 68,7-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard genehmigt werden und durchgehen, Call of Duty für die nächsten zehn Jahre auf die Plattformen von Nintendo kommen würde, hat ein neuer Bericht gezeigt, dass noch mehr Deals dieser Art auf dem Weg sind.

Als Teil von Microsofts Angebot, den Deal abzuschließen und die letzten Hürden zu überwinden, die einige verbleibende Handelsorganisationen (wie die britische Competition and Markets Authority) darstellen, gibt das Wall Street Journal an, dass Microsoft in den kommenden Wochen voraussichtlich weitere Deals abschließen wird.

Als Microsoft-Präsident Brad Smith speziell mit dem WSJ über diese Angelegenheit sprach, sagte er einfach: "Weitere werden folgen".

Es wird nicht erwähnt, mit wem diese Verträge unterzeichnet werden, und wenn man bedenkt, dass Sony und PlayStation alles zu tun scheinen, um den Deal zu stoppen, wird es wahrscheinlich nicht mit ihnen sein. Aber so oder so, mit wem würden Sie gerne sehen, dass Microsoft einen großen Call of Duty Nicht-Exklusivitätsvertrag unterzeichnet?