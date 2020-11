Microsoft verspricht Qualitätsmangel einiger Xbox Series S/X-Titel zu beheben

You're watching Werben

Es wurde über einige Probleme berichtet, bei denen Spiele, die sowohl auf der Xbox Series, als auch auf der Playstation 5 veröffentlicht wurden, auf Sonys Konsole besser laufen. Ein Beispiel dafür ist Assassin's Creed Valhalla. In einem Bericht, geschrieben von The Verges Tom Warren, behauptet der Journalist, dass er mit mehreren Entwicklern gesprochen hat. Laut diesen bietet die Playstation 5 bessere Entwicklungstools die bereits seit langer Zeit in Gebrauch sind, wodurch sie einfach nicht genug Zeit hatten, um die Xbox Series S/X-Versionen zu optimieren.

Das hat auch Microsoft mitbekommen, und soll laut demselben Artikel nun mit den Entwicklern zusammen arbeiten, um dies zu verbessern. Ein Sprecher hatte Folgendes zu sagen:

''Wir wissen Bescheid über die Performance-Probleme in einigen der optimierten Titel der Xbox Series X/S und arbeiten zusammen mit unseren Partnern daran, die Probleme zu identifizieren und zu beheben, um eine optimale Erfahrung zu ermöglichen. Mit dem Beginn einer neuen Konsolengeneration, kratzen unsere Partner gerade Mal an der Oberfläche von dem, was die Next-Gen-Konsolen drauf haben. Kleine Fehlerbehebungen sind zu erwarten, während sie lernen alle Vorzüge unserer neuen Plattform auszunutzen. Wir sind eifrig und arbeiten weiterhin mit den Entwicklern zusammen, um die Kapazitäten der Xbox Series X/S auch in Zukunft zu erforschen.''

Microsoft prahlte zuvor damit, dass sie die mächtigste Next-Gen-Konsole haben in Sachen Rechenleistung (10,28 Teraflops GPU für die Playstation 5, 12 Teraflops GPU für die Xbox Series X, die auch eine etwas schnellere CPU besitzt), weswegen die aktuellen Umstände das Unternehmen nicht unbedingt gut dastehen lassen. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt.

Seid ihr Besitzer einer Xbox Series und habt bei euren Spielen Probleme feststellen müssen?