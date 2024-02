Microsoft verspricht "den größten technischen Sprung, den Sie je gesehen haben"

HQ

In der Sonderfolge des offiziellen Xbox-Podcasts am Donnerstagabend gab es viele Neuigkeiten über die zukünftige Strategie für Xbox. Dazu gehörten die Entlarvung der Gerüchte, dass Microsoft das Konzept der exklusiven Spiele aufgeben würde, die Ankündigung eines Sommer-Events im Juni, die Bestätigung, dass die Spiele von Activision Blizzard ab März in den Game Pass aufgenommen werden und dass der Game Pass jetzt über 34 Millionen Abonnenten hat.

Es gab aber noch ein weiteres Highlight, nämlich die Rede von zukünftiger Hardware. Wer sich Sorgen gemacht hat, dass Microsoft kurz davor steht, die Xbox als Konsole zu verlassen, kann seine Befürchtungen nun beiseite schieben. Es wurde nicht nur bestätigt, dass es in diesem Jahr neue Xbox-Hardware geben wird (wahrscheinlich eine aktualisierte Xbox Series X, möglicherweise mit einem neuen Controller - oder eine tragbare Xbox, was weithin gemunkelt wurde), sondern es wurde auch bestätigt, dass die nächste Generation auf dem Weg ist.

Und es sieht so aus, als würde Microsoft aufs Ganze gehen. Xbox-Präsidentin Sarah Bond sagte, dass wir uns auf den größten Generationssprung freuen können, den wir je gesehen haben, was darauf hindeuten könnte, dass Microsoft nun eine Konsole veröffentlichen möchte, die mit einem respektablen PC konkurrieren kann:

"Wir investieren auch in die Roadmap der nächsten Generation. Worauf wir uns wirklich konzentrieren, ist der größte technische Sprung, den ihr je in einer Hardware-Generation gesehen habt, was es besser für die Spieler und besser für die Entwickler und die Visionen macht, die sie entwickeln."

Durchgesickerte FTC-Dokumente aus den Activision Blizzard-Prozessen enthüllten, dass Microsoft davon ausgeht, dass die nächste Generation 2028 beginnen wird, aber es gab widersprüchliche Gerüchte, die behaupten, dass es viel früher - oder später - sein könnte. Was so ein Biest kosten könnte, ist unklar, aber wenn man bedenkt, dass die Leute Smartphones für umgerechnet 1300 €/1100 £ pro Jahr kaufen, sollte es immer noch ein Interesse an etwas Ähnlichem geben, oder was denkst du?