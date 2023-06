Microsoft versammelt seine Führungskräfte, um die Übernahme von Activision Blizzard in den USA zu verteidigen

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Microsoft einem harten Wettbewerb ausgesetzt sein würde, wenn es darum geht, seine massive 68,7-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard von der Federal Trade Commission der Vereinigten Staaten genehmigt zu bekommen. Doch jetzt, wie The Verge berichtet, bereiten Microsoft und Xbox ihre Top-Führungskräfte auf den Kampf vor.

Microsoft-CEO Satya Nadella, Xbox-Chef Phil Spencer und eine Reihe anderer führender Führungskräfte, darunter Activision-CEO Bobby Kotick, werden diese Woche vor Gericht erscheinen, um die riesige Fusion zu verteidigen und eine einstweilige Verfügung zu bremsen, die die FTC eingereicht hat, um den Deal zu blockieren, bevor die Frist am 18. Juli überhaupt abgelaufen ist.

Die einstweilige Verfügung muss noch vom US-Bundesgericht erlassen werden, aber wenn dies der Fall ist, muss eine weitere Reihe von Gerichtsverfahren stattfinden, die am 2. August beginnen, kurz nachdem die Berufung in Großbritannien nach dem Competition and Markets Authority's Entscheidung, auch den Zusammenschluss zu blockieren.

Ebenso wurde erwähnt, dass, wenn dieser einstweiligen Verfügung stattgegeben wird, dies den gesamten 68,7-Milliarden-Dollar-Deal gefährden könnte, da dies bedeuten würde, dass Microsoft und Activision die Bedingungen neu verhandeln oder stattdessen weggehen und sich mit einer mickrigen Trennungsgebühr von nur (!) 3 Milliarden US-Dollar begnügen müssen.

Die FTC und Microsoft werden im Laufe des Tages vor Gericht erscheinen, wobei die Anhörung fünf Tage dauern soll.